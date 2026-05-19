Condenan a 62 años de prisión a hombre por feminicidio ocurrido en Tepetlaoxtoc

Un juez sentenció a 62 años de cárcel a José Luis de la O Cadena, responsable del feminicidio de su pareja sentimental en hechos registrados en 2014 entre la Ciudad de México y el municipio de Tepetlaoxtoc, Estado de México.

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió después de una discusión derivada de un reclamo relacionado con una presunta infidelidad. Durante el altercado, el ahora sentenciado agredió a la víctima con un cuchillo dentro de su domicilio.

Posteriormente, el hombre trasladó a la mujer envuelta en una cobija a bordo de un taxi desde Iztapalapa hasta una zona boscosa de Tepetlaoxtoc, donde continuó atacándola hasta dejarla inconsciente.

La Fiscalía informó que el Ministerio Público reunió las pruebas necesarias para obtener una orden de aprehensión y lograr la condena en contra del agresor, quien además perdió sus derechos civiles y políticos como parte de la sentencia.

Las autoridades también exhortaron a la ciudadanía a denunciar en caso de reconocer al sentenciado por su posible participación en otros delitos, como parte de las acciones de combate a la violencia de género y la impunidad.

El fallo judicial representa un precedente en materia de justicia para víctimas de feminicidio, al reafirmar que este tipo de delitos pueden ser castigados incluso años después de haber sido cometidos.