SE ESTRELLA CONTRA TROCA ESTACIONADA

EL DUEÑO DE LA CAMIONETA ESTABA TRABAJANDO EN LA EMPRESA APTIV CUANDO FUE ALERTADO SOBRE LOS DAÑOS EN SU UNIDAD.

BRENDA REBOLLOSO

FRONTERA, COAH.– Lo que para un trabajador era el final de su jornada laboral terminó convirtiéndose en una amarga sorpresa, luego de encontrar su camioneta destrozada tras ser impactada violentamente por un automovilista que presuntamente circulaba a exceso de velocidad sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, a la altura de la empresa APTIV.

El accidente en APTIV

El aparatoso accidente ocurrió alrededor de las 21:00 horas, cuando un automóvil Chevrolet Aveo color gris circulaba con dirección hacia el sur y, presuntamente debido a la velocidad inmoderada y la falta de precaución, su conductor perdió el control del volante.

Sin posibilidad de corregir el rumbo, el vehículo terminó proyectándose de lleno contra una camioneta Mazda color azul, de procedencia extranjera, que permanecía estacionada en el exterior de la planta mientras su propietario laboraba dentro de la empresa.

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De acuerdo con los primeros reportes, el afectado estaba a punto de concluir su turno de segunda cuando compañeros de trabajo le avisaron que su unidad había sido chocada. Al salir para verificar lo ocurrido, se encontró con la desagradable escena: la parte trasera de su camioneta había quedado severamente destrozada tras el fuerte impacto.

Reacción de los testigos

El estruendo provocado por la colisión alertó a trabajadores y automovilistas que circulaban por el sector, quienes rápidamente dieron aviso a las autoridades, movilizando a elementos de seguridad y peritos de Control de Accidentes.

A pesar de lo aparatoso del percance y de los cuantiosos daños materiales, por fortuna no se reportaron personas lesionadas, ya que la camioneta afectada se encontraba sin ocupantes al momento del impacto.

Oficiales se encargaron de elaborar el peritaje correspondiente para determinar las responsabilidades, mientras ambas unidades permanecieron varios minutos en el lugar antes de ser retiradas con apoyo de una grúa, a fin de liberar la circulación en esta transitada arteria.

El presunto responsable tendría que responder por los daños ocasionados tras el accidente que, por fortuna, no terminó en tragedia.