En operativo cae grupo de motociclistas

MONCLOVA, COAH.– El rugir de motocicletas y las constantes quejas de vecinos por exceso de velocidad terminaron en un fuerte operativo policiaco en el sector Sur de Monclova, donde elementos de la Policía Municipal lograron el aseguramiento de dos motocicletas y la detención de cinco personas señaladas por alterar el orden y circular presuntamente fuera de regla.

La movilización se llevó a cabo durante la tarde del lunes en distintas colonias del sur de la ciudad, luego de múltiples reportes ciudadanos que alertaban sobre grupos de motociclistas que recorrían las calles realizando maniobras peligrosas, acelerando de forma excesiva y poniendo en riesgo tanto a peatones como a automovilistas.

Habitantes del sector señalaron estar cansados del escándalo y del peligro constante, pues aseguraban que varios motociclistas utilizaban las vialidades como si fueran pista de carreras, principalmente durante las tardes y noches.

Ante las denuncias, oficiales municipales desplegaron recorridos de vigilancia e instalaron puntos de revisión para inspeccionar a los conductores y verificar que las unidades contaran con documentación en regla, además de descartar irregularidades relacionadas con la procedencia de las motocicletas.

Durante las acciones preventivas, dos motocicletas quedaron aseguradas debido a que sus conductores no pudieron acreditar la propiedad de las unidades ni presentar documentación oficial que comprobara su legal posesión.

Asimismo, cinco personas fueron detenidas y posteriormente trasladadas a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición del juez calificador en turno debido a diversas faltas administrativas detectadas durante el operativo.

Autoridades municipales señalaron que este tipo de acciones continuarán realizándose en distintos puntos de Monclova, principalmente en sectores donde vecinos han denunciado desorden, carreras clandestinas y motociclistas que circulan sin respetar el reglamento vial.