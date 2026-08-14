´Embarra´ Mustang en camioneta estacionada

MONCLOVA, Coah.– Un Ford Mustang terminó estrellándose contra una Jeep Patriot que se encontraba estacionada durante la medianoche de este viernes, en calles de la colonia Obrera Sur, tercer sector.

El accidente ocurrió en el cruce de Mártires de Chicago y Samuel Fielden, donde la camioneta Jeep Patriot negra permanecía estacionada cuando el conductor de un Mustang rojo perdió el control y terminó impactándola por la parte posterior.

El golpe provocó daños materiales en ambas unidades, aunque no se reportaron personas lesionadas.

Tras el percance, los propietarios decidieron resolver la situación mediante un acuerdo entre particulares, por lo que solicitaron la presencia de elementos del Departamento de Control de Accidentes para tomar conocimiento.

Los oficiales acudieron al sitio y verificaron lo ocurrido, pero no fue necesario realizar un procedimiento para determinar responsabilidades, debido a que ambas partes ya habían acordado la reparación de las afectaciones.

Como garantía del acuerdo, el conductor del Mustang dejó su vehículo bajo resguardo en el domicilio del propietario de la Jeep Patriot, mientras se definía la reparación de los daños.

Finalmente, los involucrados se retiraron del lugar, quedando pendiente el cumplimiento del acuerdo establecido para cubrir los desperfectos ocasionados.