Tragedia enluta la Navidad en la colonia Leandro Valle

MONCLOVA, COAH.- La Navidad terminó en tragedia para una familia de la colonia Leandro Valle, luego de que Francisco Elí Salas Martínez, de 27 años, fuera encontrado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Ignacio Zaragoza número 1618, a escasas tres horas de la Navidad.

De acuerdo con la información recabada, fue su esposa quien realizó el lamentable hallazgo al encontrarlo en el baño de la vivienda, situación que generó sorpresa y consternación, ya que la familia se preparaba para pasar las fiestas decembrinas.

La familia afectada

Elementos de Seguridad Pública acudieron al lugar y solicitaron el apoyo de los paramédicos del GRUM, quienes tras valorarlo confirmaron que ya no contaba con signos vitales, pues era demasiado tarde.

Autoridades acordonaron el área y dieron aviso a los agentes ministeriales para las diligencias correspondientes. El hecho convirtió lo que sería una celebración navideña en una amarga Navidad para una familia de la colonia Leandro Valle.