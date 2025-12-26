Accidente en Frontera: Joven Michel N resulta lesionado

FRONTERA, COAH.— Un adolescente de 16 años resultó lesionado luego de ser embestido por un vehículo, presuntamente debido a la imprudencia de un conductor que no se percató de su presencia, en un accidente registrado sobre la calle Coahuila, en el municipio de Frontera.

Los hechos se registraron cuando el joven Michel N circulaba por dicha vialidad y, al llegar a la intersección con la calle La Paz, fue impactado por un automóvil cuyo conductor omitió las debidas precauciones. El golpe proyectó al menor contra la carpeta asfáltica, donde quedó tendido con visibles lesiones, generando alarma entre vecinos y automovilistas que presenciaron el percance.

De inmediato, testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, arribando minutos después paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron atención prehospitalaria al adolescente. Tras una valoración inicial, los socorristas determinaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides en Monclova, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones de mayor gravedad.

El lesionado fue identificado como Michel N, con domicilio en la colonia Independencia. Su estado de salud fue reportado como estable al momento de su ingreso al nosocomio, aunque presentaba golpes contusos producto del impacto.

Al sitio también acudieron elementos del Departamento de Control de Accidentes de Seguridad Pública de Frontera, quienes acordonaron el área para evitar otro percance y realizaron el peritaje correspondiente, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar la situación legal del conductor involucrado.