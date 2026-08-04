Golpean pandilleros a menor en plaza

FRONTERA COAH. - Un adolescente de 16 años resultó lesionado la noche del martes tras ser agredido por un grupo de jóvenes cuando caminaba por la plaza de la colonia Occidental, lo que movilizó a vecinos y a elementos de Seguridad Pública Municipal.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron mientras Yojan N, de 16 años, transitaba por la plaza del mencionado sector. De manera repentina, un grupo de jóvenes que portaba palos lo atacó, provocándole diversas lesiones, principalmente en el rostro.

Tras la agresión, vecinos de la colonia auxiliaron al menor y lo trasladaron por sus propios medios al hospital de la Cruz Roja para que recibiera atención médica.

Elementos de Seguridad Pública de Frontera acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las diligencias correspondientes.

Hasta el momento no se informó sobre personas detenidas ni sobre el motivo de la agresión.