Delincuente con cuchillo asalta negocio en Monclova

MONCLOVA, COAHUILA.– La violencia volvió a golpear los negocios de conveniencia en Monclova luego de que un sujeto armado con un cuchillo irrumpiera durante la noche en una tienda ubicada en la colonia Buenos Aires, donde sembró el miedo entre los empleados para posteriormente escapar con dinero en efectivo.

El atraco ocurrió la noche de ayer sobre la avenida Revolución, entre las calles Aldo Veroni y Eulalio Gutiérrez, sitio hasta donde se movilizaron elementos de Seguridad Pública Municipal tras recibir el reporte de un robo con violencia.

De acuerdo con la versión proporcionada por la trabajadora afectada, identificada como Melanie Muñoz, el responsable ingresó al establecimiento cubriéndose parcialmente el rostro con un trapo para evitar ser identificado. Una vez dentro, sacó un cuchillo y bajo amenazas obligó a la empleada a entregar el efectivo contenido en la caja registradora.

La víctima señaló que el delincuente era de tez morena, vestía una playera roja y portaba gorra negra al momento de cometer el asalto. Tras consumar el robo, el sujeto salió rápidamente del negocio y huyó con rumbo desconocido antes de que arribaran las unidades policiacas.

Minutos después, agentes municipales implementaron recorridos de vigilancia en calles y sectores cercanos con la intención de localizar al responsable; sin embargo, los operativos no arrojaron resultados positivos.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos e iniciaron las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y ubicar al presunto asaltante, mientras el temor entre comerciantes y empleados del sector continúa creciendo ante este tipo de hechos violentos.