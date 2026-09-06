Joven agredido busca ayuda en tienda de conveniencia en Frontera

FRONTERA, Coah.- Un joven que presuntamente fue golpeado en calles de la colonia Occidental buscó refugio y ayuda en una tienda de conveniencia, lo que provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 05:30 horas, cuando el afectado llegó hasta el establecimiento ubicado en el cruce de las calles Soledad y Occidental para solicitar auxilio.

Los trabajadores observaron que presentaba diversos golpes, por lo que decidieron resguardarlo dentro del negocio mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

Minutos después, oficiales de la Policía Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido y entrevistarse con el afectado.

El joven explicó que había sido víctima de una agresión física, aunque no proporcionó mayores detalles sobre quiénes fueron sus agresores ni cómo se registró el enfrentamiento.

Los elementos municipales tomaron conocimiento del reporte y permanecieron en el lugar para determinar las acciones correspondientes.