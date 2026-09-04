Detienen a Jesús N por robo en Soriana Anáhuac, Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre identificado como Jesús N fue detenido luego de ser detectado presuntamente sustrayendo diversos productos de la tienda Soriana Anáhuac, donde fue retenido por personal de seguridad privada y posteriormente entregado a elementos de Seguridad Pública.

El hecho ocurrió la tarde de ayer, cuando guardias de seguridad realizaban recorridos preventivos por los pasillos del establecimiento.

Durante la vigilancia, los empleados detectaron al individuo con diversos artículos del establecimiento entre sus pertenencias, situación que derivó en una revisión y posterior intervención dentro de las instalaciones.

Al señalarlo como presunto responsable de la sustracción de los productos, los guardias procedieron a retenerlo mientras solicitaban la presencia de las autoridades.

Minutos después, elementos de Seguridad Pública acudieron al establecimiento y recibieron al detenido, quien fue identificado como Jesús N.

Tras concretarse la entrega, el hombre sería trasladado al departamento de Control de Detenidos, donde permanecería bajo resguardo mientras se desarrollaban los procedimientos correspondientes.

El personal del establecimiento presentó el reporte ante las autoridades, que quedaron a cargo de las diligencias relacionadas con el caso.

Hasta el momento, la información disponible únicamente establece la presunta sustracción de diversos productos y la puesta a disposición de Jesús N ante Seguridad Pública.

El detenido mantiene la calidad de presunto responsable y su situación jurídica deberá ser determinada por la autoridad competente, conforme a los procedimientos legales correspondientes.