Cae guardia de liverpool por atraco en banamex

MONCLOVA, COAH.- Lo que parecía un audaz asalto planeado para obtener una fuerte suma de dinero terminó con la captura del presunto responsable apenas unas horas después. Las investigaciones revelaron que el hombre que irrumpió armado en la sucursal Banamex de Paseo Monclova no era un desconocido para el complejo comercial, sino un guardia de seguridad que laboraba en la tienda Liverpool.

¿Cómo ocurrió el intento de robo?

El intento de robo ocurrido la tarde del lunes provocó una intensa movilización de corporaciones de los tres niveles de gobierno, luego de que se reportara que un sujeto armado había ingresado a la institución bancaria y amenazado a la gerente para exigirle dinero.

De acuerdo con las indagatorias, el sospechoso portaba su arma de cargo calibre .380, misma que utilizó para intimidar a la responsable de la sucursal mientras le exigía efectivo. Sin embargo, contrario a las versiones iniciales que apuntaban a un millonario botín, el hombre no logró acceder al dinero del banco.

Detalles confirmados sobre el atraco

Las investigaciones establecieron que únicamente consiguió apoderarse de 170 pesos en efectivo que la gerente llevaba consigo en ese momento, cantidad que terminó siendo el único botín obtenido durante el fallido atraco.

Tras el reporte, elementos de la Agencia de Investigación Criminal, Grupo de Reacción Centro, Policía Estatal, Policía Municipal y personal del Centro de Control y Comando (C2) desplegaron un operativo coordinado para ubicar al responsable.

El análisis de las cámaras de vigilancia, testimonios y diversas líneas de investigación permitió seguir sus movimientos hasta lograr identificarlo plenamente. Su condición de empleado del mismo centro comercial facilitó además que otros trabajadores lo reconocieran y aportaran información clave a las autoridades.

Captura del sospechoso

Horas después del intento de robo, el presunto responsable fue localizado y detenido, quedando a disposición de la Fiscalía General del Estado, instancia que integra la carpeta de investigación para definir su situación legal.

La captura generó sorpresa entre comerciantes y empleados del complejo comercial, debido a que el detenido se desempeñaba como guardia de seguridad y era una persona conocida dentro de las instalaciones.

Las autoridades destacaron que la rápida coordinación entre corporaciones y el uso de la tecnología de videovigilancia permitieron esclarecer el caso en cuestión de horas, evitando que el sospechoso lograra escapar y enfrentar la acción de la justicia.