Choque de camión y Jeep genera caos vehicular en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un fuerte choque entre un camión de carga y una camioneta Jeep desató un verdadero caos vehicular durante la tarde de este martes en el transitado cruce del bulevar San José y la calle Nuevo Laredo, obligando a oficiales de peritaje a intervenir de inmediato para evitar un mayor colapso vial.

El accidente ocurrió cuando ambas unidades colisionaron de manera aparatosa justo al centro del crucero. El impacto dejó cuantiosos daños materiales y una intensa movilización por parte de paramédicos y oficiales, quienes trabajaron para retirar los vehículos y restablecer el flujo vehicular.

En el percance participó un camión Internacional 2005 color blanco, conducido por Jorge González Méndez. El segundo involucrado fue una camioneta Dodge tipo Jeep modelo 2012, color guinda, guiada por César Martínez Hernández.

El chofer del camión de pasajeros le invadió carril a la Jeep y acabó dándole un recargón, por lo que las autoridades realizaron el croquis correspondiente para deslindar las responsabilidades. A pesar de lo aparatoso del choque, no se reportaron lesionados, solo daños materiales que dejaron el cruce parcialmente bloqueado durante varios minutos.