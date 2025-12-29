Deja su auto sin defensa al chocar en la San José

Una conductora dejó su automóvil prácticamente sin defensa delantera luego de provocar un fuerte accidente vial al omitir una señal de alto y atravesarse al paso de una camioneta, en hechos registrados la tarde de este lunes al oriente de la ciudad.

El percance ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el cruce de la calle España con el bulevar San José, cuando un Nissan Altima en color blanco, modelo 2008 y de procedencia extranjera, intentó incorporarse a la vialidad principal sin extremar precauciones, lo que derivó en el choque.

La unidad era conducida por María Isabel Medina Villalobos, de 25 años de edad, con domicilio en la calle Olivos número 1041, en el fraccionamiento Villas del Valle, quien circulaba por la calle España y, al intentar cruzar para incorporarse al bulevar San José, omitió la señal de alto.

Esta maniobra provocó que se atravesara al paso de una camioneta Chevrolet Tornado modelo 2025, color blanco, conducida por Alejandro Guerra de la O, de 34 años, vecino de la calle Pantacoyas número 1419, en la colonia Lomas de San Miguel, la cual circulaba con vía libre.

Debido al fuerte impacto, la Chevrolet Tornado resultó dañada en la parte trasera del costado derecho, mientras que el Nissan Altima presentó severos daños en toda la parte frontal, quedando visiblemente afectado por la magnitud del choque.

Testigos del accidente dieron aviso a las autoridades, arribando al sitio elementos del Departamento de Control de Accidentes, quienes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades legales. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, registrándose únicamente daños materiales de consideración.