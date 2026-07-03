Despliegan operativo de seguridad para la Feria de San Buenaventura 2026

SAN BUENAVENTURA, COAH.- Un amplio operativo de seguridad fue desplegado desde la tarde de este viernes para resguardar la Feria de San Buenaventura 2026, mediante la participación coordinada de corporaciones municipales, estatales y grupos especiales que mantendrán vigilancia permanente durante toda la celebración.

El dispositivo inició sobre la carretera Federal 30, frente a los terrenos de la feria, donde mandos y elementos de las distintas instituciones realizaron la concentración previa al arranque oficial. Posteriormente, las unidades fueron distribuidas en puntos estratégicos del recinto y en las principales vialidades del municipio para fortalecer la cobertura preventiva.

La estrategia es coordinada por el director de Seguridad Pública de San Buenaventura, Christian Rolando Venegas Burciaga, quien encabezó la reunión operativa con representantes de las corporaciones participantes para definir las acciones de vigilancia que permanecerán activas durante todos los días de la festividad.

La Policía Municipal mantendrá presencia permanente en el interior y exterior del recinto ferial mediante recorridos preventivos, atención inmediata a reportes ciudadanos y supervisión constante en accesos, estacionamientos, áreas de convivencia y zonas con mayor concentración de asistentes.

Al operativo también se integraron elementos de la Policía Estatal Región Centro, el Grupo de Reacción Centro (GREC) y corporaciones de Seguridad Pública de Monclova, Frontera, Escobedo, Nadadores y Abasolo, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

Como parte del estado de fuerza, la Policía Estatal movilizó cuatro patrullas, dos unidades blindadas y 18 elementos especializados que reforzarán las labores preventivas durante el desarrollo de la feria.

Las autoridades informaron que el objetivo del operativo es preservar el orden público, inhibir conductas delictivas y garantizar condiciones de seguridad para los miles de visitantes que se espera asistan a los eventos artísticos, culturales y recreativos programados durante esta tradicional celebración.