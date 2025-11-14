Contactanos
Ramón Rodríguez es golpeado por pandilleros en el centro de Monclova

La víctima fue sorprendida por un grupo conocido como Las Cotorras en la calle Viesca.

Por Jaime Guerrero - 14 noviembre, 2025 - 05:36 p.m.
MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser brutalmente atacado por un grupo de pandilleros en el corazón de Monclova.

¿Qué ocurrió?

El violento ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando la víctima, identificada como Ramón Rodríguez, logró llegar a un domicilio cercano para pedir ayuda tras ser golpeado con un tubo en la cabeza.

Según el informe preliminar, los agresores, conocidos en la zona como "Las Cotorras", sorprendieron a Rodríguez mientras caminaba por la calle Viesca, entre las calles Juárez e Hinojosa.

En su relato a las autoridades, el hombre aseguró que no tuvo oportunidad de defenderse y fue atacado sorpresivamente por el grupo, quienes lo golpearon en la cabeza con un tubo, dejándolo desorientado y sangrando.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

El fuerte impacto le causó lesiones graves en la cabeza, lo que provocó que la víctima se desorientara y tuviera que pedir ayuda en un domicilio cercano.

Los vecinos alertaron a la Policía Municipal, quienes llegaron rápidamente al lugar. En cuanto a la gravedad de los golpes, los oficiales solicitaron asistencia médica urgente.

Poco después, una ambulancia del SAMU llegó al sitio, donde los paramédicos brindaron atención inmediata a Rodríguez.

Tras una evaluación, se determinó que la víctima requería atención más especializada debido a la magnitud de las lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

La policía recorrió las calles aledañas para tratar de localizar a los responsables del artero ataque sin lograr resultados positivos.

¿Cuál es el estado de salud de la víctima?

El estado de salud de Ramón Rodríguez se mantiene reservado.

