Ramón Rodríguez es golpeado por pandilleros en el centro de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó gravemente lesionado tras ser brutalmente atacado por un grupo de pandilleros en el corazón de Monclova.
¿Qué ocurrió?
El violento ataque ocurrió alrededor de las 14:00 horas de este viernes, cuando la víctima, identificada como Ramón Rodríguez, logró llegar a un domicilio cercano para pedir ayuda tras ser golpeado con un tubo en la cabeza.
Según el informe preliminar, los agresores, conocidos en la zona como "Las Cotorras", sorprendieron a Rodríguez mientras caminaba por la calle Viesca, entre las calles Juárez e Hinojosa.
En su relato a las autoridades, el hombre aseguró que no tuvo oportunidad de defenderse y fue atacado sorpresivamente por el grupo, quienes lo golpearon en la cabeza con un tubo, dejándolo desorientado y sangrando.
¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?
El fuerte impacto le causó lesiones graves en la cabeza, lo que provocó que la víctima se desorientara y tuviera que pedir ayuda en un domicilio cercano.
Los vecinos alertaron a la Policía Municipal, quienes llegaron rápidamente al lugar. En cuanto a la gravedad de los golpes, los oficiales solicitaron asistencia médica urgente.
Poco después, una ambulancia del SAMU llegó al sitio, donde los paramédicos brindaron atención inmediata a Rodríguez.
Tras una evaluación, se determinó que la víctima requería atención más especializada debido a la magnitud de las lesiones, por lo que fue trasladado de inmediato al Hospital General Amparo Pape de Benavides.
La policía recorrió las calles aledañas para tratar de localizar a los responsables del artero ataque sin lograr resultados positivos.
¿Cuál es el estado de salud de la víctima?
El estado de salud de Ramón Rodríguez se mantiene reservado.