Accidente en Frontera: adulto mayor cae y es atendido

FRONTERA, COAH.– Lo que parecía un paseo nocturno terminó con un hombre de 60 años en el hospital, luego que perdiera el equilibrio y se desplomara aparatosamente mientras caminaba bajo los efectos del alcohol en la colonia Bellavista, incidente que generó la rápida movilización de cuerpos de emergencia.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:00 de la noche sobre la calle Durango, a la altura de un pequeño arroyo, donde vecinos escucharon el golpe seco y, al asomarse, encontraron al hombre tendido sobre el suelo y visiblemente lesionado.

Algunos residentes intentaron auxiliarlo, pero ante su estado de desorientación y la posibilidad de lesiones mayores, optaron por llamar al Sistema Estatal de Emergencias.

Testigos mencionaron que el adulto mayor caminaba tambaleante desde varias cuadras antes, y que incluso parecía no estar plenamente consciente de su entorno, situación que habría contribuido a su repentina caída.

Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas arribaron minutos después para brindar los primeros auxilios al lesionado, identificado como Alfredo Reyes.

Durante la valoración detectaron múltiples golpes, principalmente en la cabeza y en los brazos, por lo que procedieron a estabilizarlo inmediatamente.

Debido a la naturaleza de las heridas y al riesgo de complicaciones, los socorristas determinaron que era necesario trasladarlo a la Clínica número 9 del IMSS para una atención más completa. Personal médico recibió al paciente para continuar con estudios y descartar lesiones internas.

Autoridades señalaron que el hombre se encontraba en evidente estado de ebriedad al momento de la caída, condición que pudo haber sido determinante para que perdiera el equilibrio en una zona irregular del terreno.