Adulto mayor resulta lesionado tras ser embestido por camioneta en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Un adulto mayor resultó lesionado luego de ser embestido por una camioneta que se echó de reversa para salir de un estacionamiento sobre el bulevar Benito Juárez, en la colonia Tecnológico, generando la movilización de cuerpos de auxilio y autoridades viales la tarde del miércoles.

El accidente se registró alrededor de las 18:40 horas, cuando el afectado, identificado como Arturo Almaguer Guajardo, de 81 años y vecino de la colonia Del Río, intentaba cruzar la vialidad tras descender de una unidad del transporte público.

De acuerdo con su testimonio, el octogenario observó hacia su lado izquierdo, confiando en que no había vehículos en circulación, por lo que decidió avanzar. Sin embargo, al encontrarse a mitad del arroyo vehicular, una camioneta Ford color blanco comenzó a desplazarse en reversa sin que su conductor advirtiera su presencia.

La unidad salía de un local comercial, donde el operador había realizado un pago en un establecimiento de internet, y al retroceder terminó impactando al peatón, quien cayó de forma aparatosa sobre el pavimento.

Testigos del incidente acudieron rápidamente a auxiliar al adulto mayor, solicitando apoyo a los servicios de emergencia ante la escena que generó preocupación entre quienes se encontraban en el lugar.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron minutos después para brindar atención prehospitalaria, determinando que el lesionado presentaba diversas contusiones, aunque ninguna de gravedad, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento de los hechos, permaneciendo en el sitio para recabar información, entrevistar a los involucrados y realizar el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.