Policía Municipal actúa ante disturbios en bulevar Miguel de la Madrid

Un hombre de 39 años fue detenido por elementos de la Policía Municipal luego de ser reportado por los trabajadores de una tienda de conveniencia en la colonia José de las Fuentes, por molestar a los clientes y al personal.

El incidente ocurrió la mañana de ayer, alrededor de las 11:40 horas, cuando Orlando Calvillo Rodríguez comenzó a generar disturbios en el establecimiento ubicado en el bulevar Miguel de la Madrid.

Según los testimonios de los empleados, el hombre estaba alterando el orden en el lugar, lo que llevó a que los trabajadores solicitaran la intervención de las autoridades. Los oficiales asignados a la unidad 220 respondieron al llamado y se dirigieron de inmediato al lugar.

A su llegada, aseguraron a Orlando Calvillo, quien fue detenido por su comportamiento inapropiado y llevado a la Comandancia Municipal.

Una vez en la Comandancia, Orlando se identificó como Orlando Calvillo Rodríguez, de 39 años, y quedó bajo arresto por alterar el orden. El hombre pasó varias horas en una celda, mientras las autoridades gestionaban el procedimiento correspondiente.