Tumba cafre a motociclista

MONCLOVA, Coah.- Con golpes en distintas partes del cuerpo terminó un motociclista luego de perder el control de su unidad sobre el bulevar Harold R. Pape, después de que una camioneta se atravesara en su trayectoria y frenara de manera repentina.

El percance ocurrió alrededor de las 22:30 horas, a la altura del fraccionamiento Carranza, cuando Juan Ángel Espinosa, vecino de la comunidad Calderón, circulaba hacia el sur con rumbo a su domicilio.

El joven relató que antes de llegar al cruce con la avenida Ecuador, una Chevrolet Tornado con caja cerrada se incorporó delante de él, obligándolo a reducir la velocidad para evitar un choque. Sin embargo, metros más adelante, el conductor de la camioneta frenó de manera repentina. Juan Ángel accionó los frenos de su Italika, pero perdió el control y terminó cayendo sobre el pavimento.

Automovilistas que presenciaron el accidente se detuvieron para auxiliarlo y evitar que otro vehículo lo arrollara. Posteriormente, paramédicos de Cruz Roja acudieron para valorarlo. El motociclista manifestó dolor en el brazo izquierdo, además de diversos golpes, aunque en ese momento decidió no ser trasladado a un hospital y señaló que esperaría a un familiar para entregar la motocicleta y acudir posteriormente por sus propios medios a recibir atención médica.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y realizar las diligencias correspondientes. En el sitio se informó que un taxista había seguido a la camioneta y posiblemente había ubicado al conductor. Los oficiales acudieron al punto señalado, pero no lograron localizar al presunto responsable, quien continuó su camino sin detenerse para auxiliar al motociclista.