Adolescente choca camioneta familiar en Monclova

MONCLOVA, Coah.- La advertencia de su madre no fue suficiente para detener a un adolescente que tomó sin autorización la camioneta familiar para salir durante la madrugada y terminó chocando contra un automóvil estacionado en el fraccionamiento Los Cedros.

El accidente ocurrió cerca de la 01:00 horas, cuando Alexander N circulaba a bordo de una GMC de procedencia extranjera por la calle Polinesias, con dirección al norte.

Al aproximarse al cruce con la calle Pedro López, el joven perdió el control de la unidad y se desplazó hacia el costado derecho de la vialidad, donde terminó impactando un Nissan Versa azul que se encontraba estacionado y sin ocupantes.

El automóvil afectado, propiedad de Martín Guzmán, quedó con daños en al menos dos de sus puertas debido al golpe.

Después del accidente, el adolescente decidió retirarse del lugar y llevó la camioneta hasta su domicilio. Una vez en casa, contó a su madre lo sucedido, aunque el llamado de atención no evitó que tuviera que responder por los daños ocasionados.

Elementos de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, ambas partes fueron citadas en las oficinas de Peritaje Municipal para establecer responsabilidades y buscar un acuerdo para la reparación de los daños.

Finalmente, el adolescente permaneció en su domicilio, mientras las autoridades daban seguimiento al procedimiento derivado del accidente.