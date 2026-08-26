Accidente de motocicleta deja lesionados en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un joven y una adolescente que viajaban en motocicleta terminaron lesionados luego de protagonizar un accidente contra un automóvil, al intentar incorporarse a otra vialidad sobre la avenida Constitución.

El percance ocurrió durante la tarde de este miércoles, en el cruce de Constitución y Venustiano Carranza, donde se movilizaron paramédicos de Cruz Roja Mexicana y elementos de Control de Accidentes.

De acuerdo con las primeras diligencias, Kevin Espinoza, de 21 años, conducía una motocicleta Vento amarilla y llevaba como acompañante a Daphne ´N´ de 17 años.

La pareja circulaba por Constitución cuando, al llegar al mencionado cruce, el motociclista intentó incorporarse hacia la calle Allende, momento en que terminó invadiendo la trayectoria de un Chevrolet Chevy conducido por Juan Moreno, de 55 años.

El impacto provocó que los tripulantes de la motocicleta terminaran con diversas molestias físicas, por lo que fue necesario solicitar la presencia de los socorristas.

Paramédicos de Cruz Roja atendieron a Kevin y Daphne y posteriormente los trasladaron al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica.

Mientras tanto, oficiales del Departamento de Control de Accidentes realizaron las diligencias correspondientes para establecer la responsabilidad de los participantes y documentar la mecánica del choque.

Finalmente, la motocicleta fue asegurada y trasladada a un corralón con apoyo de una grúa, mientras las autoridades continuaban con el procedimiento correspondiente.