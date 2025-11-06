Policía de Monclova detiene a hombre ebrio en incidente nocturno

MONCLOVA, COAH.– Una fuerte movilización policial se registró durante la madrugada de este jueves en pleno corazón de la ciudad, luego que transeúntes reportaron a un hombre aparentemente sin vida tirado afuera de una tienda de conveniencia en la Zona Centro.

El reporte de emergencia ingresó a la línea 911 alrededor de las 02:30 horas, indicando que un hombre se encontraba inmóvil sobre la banqueta, justo en el cruce de la calle Hidalgo con Venustiano Carranza, contraesquina de la Plaza Principal, lo que generó alarma entre quienes pasaban por el lugar.

Elementos de la Policía Municipal a bordo de la patrulla 221 acudieron al sitio y encontraron al conocido 'Pepito', identificado como José de la Cruz Escamilla, dormido en posición incómoda frente al establecimiento. Al realizarle una revisión, los oficiales confirmaron que no estaba inconsciente ni lesionado, sino profundamente dormido y bajo los efectos del alcohol.

A un costado del hombre se encontraba una botella de Tonayán, aparentemente la razón de su estado, por lo que fue despertado con dificultad por los agentes.

Tras asegurarse de que 'Pepito' no requería atención médica, los oficiales lo trasladaron a la Comandancia Municipal, donde quedó detenido por falta administrativa relacionada con su estado de ebriedad en la vía pública.