Intensa movilización policiaca en la colonia El Campanario por presencia de adolescentes

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización policiaca se registró durante la madrugada de este jueves en la colonia El Campanario, luego que empleados de una tienda de conveniencia de 24 horas solicitaron apoyo al detectar a un grupo numeroso de adolescentes merodeando el establecimiento.

Fue en la sucursal ubicada sobre la calle De La Fátima, conocida por haber sido blanco de hechos delictivos en ocasiones anteriores, donde el personal se mostró preocupado ante la presencia de alrededor de diez jóvenes que rondaban los accesos sin intención aparente de realizar compras.

Temiendo un posible atraco o daños al negocio, los empleados no dudaron en llamar al número de emergencias.

De inmediato, elementos de la Policía Municipal se desplazaron al sitio y realizaron recorridos por las calles aledañas con la finalidad de evitar que los menores cometieran algún delito. Sin embargo, al notar la presencia de las patrullas, los adolescentes emprendieron la huida dispersándose entre las calles del sector, lo que dificultó su ubicación.

Los oficiales continuaron con rondines preventivos por varios minutos y dialogaron con los trabajadores de la tienda, asegurándoles que reforzarían la vigilancia en la zona para evitar situaciones similares durante la madrugada.