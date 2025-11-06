Hombre resulta herido tras caída en trabajos de sobretecho en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un hombre resultó con golpes en varias partes de su cuerpo tras caer del techo de su vivienda, mientras realizaba trabajos para colocar un sobretecho y dar más sombra a su casa en la colonia El Campanario.

El incidente ocurrió minutos antes de las 16:30 horas del jueves, en el cruce de las calles San Isidro, entre las calles Santa Teresa y Fátima.

Jesús Gerardo Robledo Hernández, de 30 años, se encontraba haciendo labores de mejora en su vivienda, cuando en lugar de utilizar una escalera adecuada, optó por subir a un tanque de plástico de 200 litros como soporte para alcanzar mayor altura.

Durante la maniobra, el hombre perdió el equilibrio y cayó desde una considerable altura, golpeándose en el suelo.

Vecinos del sector escucharon el estruendo y rápidamente acudieron en su ayuda, alertando a los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para brindarle atención médica inmediata. Afortunadamente, tras evaluarlo, los paramédicos informaron que presentaba múltiples golpes, aunque ninguno de gravedad.

Jesús Gerardo fue trasladado a la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para una valoración más detallada y permanecer bajo observación médica.

Elementos de la Policía Municipal también llegaron al sitio para tomar conocimiento del incidente y verificar que no hubiera mayores riesgos.

Tras las diligencias, se determinó que el accidente no representaba una situación grave, aunque sí dejó un susto considerable entre los vecinos de la zona.