Hombre intoxicado provoca altercado en Colinas de Santiago

MONCLOVA, COAH.– El descanso de los vecinos de la colonia Colinas de Santiago terminó abruptamente durante la madrugada de este jueves, cuando un hombre intoxicado convirtió la calle Indios Tobosos en su escenario de escándalo.

Al asomarse, vieron a un individuo alterado, caminando tambaleante y discutiendo consigo mismo mientras insultaba al aire. Incapaces de conciliar el sueño y temiendo que pudiera volverse agresivo, los vecinos llamaron de inmediato a los números de emergencia.

Al lugar acudieron elementos de la Policía Municipal, quienes localizaron al sujeto aún fuera de control.

El hombre fue identificado como Francisco Méndez, de 35 años, quien presentaba claros signos de intoxicación por sustancias tóxicas.

Tras varios minutos de diálogo fallido y ante la evidente alteración del individuo, los oficiales procedieron a su aseguramiento.

Francisco fue subido a la patrulla y trasladado a los separos, donde pasó el resto de la madrugada en las celdas municipales hasta que recuperó la sobriedad.

Aunque no se reportaron daños ni lesiones, el incidente causó gran molestia en los residentes, quienes insistieron en que hechos como este se han vuelto recurrentes y solicitaron mayor vigilancia durante las noches, especialmente en el área del mirador, donde suele reunirse gente a consumir sustancias.