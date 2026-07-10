Fuga de conductor tras accidente vial en Monclova

MONCLOVA COAH.- La intención de resolver un accidente vial terminó con un presunto atropellamiento y la fuga del conductor señalado como responsable, luego de un choque registrado durante la noche en la colonia Pípila.

Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Rosario y De la Cascada. De acuerdo con el testimonio de Juan Carlos, conducía un automóvil Honda rojo con dirección al norte sobre la calle Rosario cuando un Fiat blanco lo impactó por alcance.

Tras la colisión, el afectado descendió de su vehículo con la intención de dialogar con el otro conductor y llegar a un acuerdo por los daños materiales. Sin embargo, la situación cambió de manera repentina.

Según la versión de Juan Carlos, el conductor del Fiat aceleró la marcha cuando él permanecía fuera de su automóvil, lo golpeó con la unidad y le provocó lesiones menores. Posteriormente, abandonó el lugar sin detenerse para responder por lo ocurrido.

Vecinos del sector solicitaron la presencia de las autoridades mediante una llamada al sistema de emergencias. Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al sitio para recabar información, entrevistarse con el afectado e iniciar las primeras diligencias.

Los oficiales implementaron un recorrido por calles aledañas en busca del Fiat blanco señalado en el incidente; sin embargo, la unidad no fue localizada pese al operativo de búsqueda.

Al concluir la intervención, los policías orientaron a Juan Carlos para acudir ante el Ministerio Público e interponer la denuncia correspondiente. Con ello se busca integrar la carpeta de investigación, realizar las diligencias necesarias para identificar al conductor involucrado, determinar su posible responsabilidad en los hechos y esclarecer el caso conforme a la ley.