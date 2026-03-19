Monclova: Hombre intenta tomar su vida con un revólver

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de 53 años ingresó grave la noche de este jueves a las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana luego de intentar suicidarse dándose un tiro en la cabeza con un revólver, lo que generó la movilización de autoridades y personal médico.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:30 horas, cuando personal del nosocomio solicitó el apoyo de las autoridades tras el arribo de un masculino identificado como Héctor Alberto Mendoza Ibarra, quien presentaba una lesión provocada por arma de fuego.

De acuerdo con los primeros reportes, el hombre fue trasladado en estado grave por sus propios familiares hasta la institución médica, donde de inmediato fue atendido por el personal de guardia.

Tras ser estabilizado, Héctor fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica especializada.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al hospital para tomar conocimiento de los hechos, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal se encargarían de iniciar las investigaciones correspondientes.

Hasta el momento, no se han dado a conocer mayores detalles sobre las circunstancias que llevaron al hombre a atentar contra su vida.