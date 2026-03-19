Sufre volcadura chofer de Uber en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una aparatosa volcadura registrada la noche de ayer en calles de la colonia Asturias movilizó a cuerpos de emergencia, luego de que el operador de un vehículo utilizado como Uber perdiera el control de la unidad y estuviera a punto de estrellarse contra una tienda.

El accidente ocurrió en la calle José Vasconcelos, cuando Guillermo Gutiérrez, quien trabaja como conductor de plataforma, se desplazaba hacia el este y, por motivos aún bajo investigación, perdió el control del volante. La unidad se salió de su ruta y terminó volcada sobre su costado izquierdo, generando alarma entre los vecinos del área, quienes solicitaron ayuda de inmediato a las autoridades. A pesar de lo impactante de la escena, el conductor logró salir ileso del vehículo antes de la llegada de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana llegaron al lugar para evaluarlo, confirmando que no presentaba lesiones graves, por lo que no fue necesario su traslado a un hospital.

Agentes de la Policía Municipal y del Departamento de Control de Accidentes tomaron nota de los hechos y procedieron a asegurar al conductor para determinar responsabilidades. Minutos más tarde, la propietaria del automóvil, quien resultó ser su esposa, llegó al sitio y no ocultó su sorpresa al ver el vehículo completamente dañado, prácticamente declarado como pérdida total tras la volcadura y la activación de las bolsas de aire. El accidente no dejó personas heridas, pero sí ocasionó daños materiales considerables, además de un gran susto para el conductor y su familia.