Fuerte Movilización por Hombre que Se autolesionó

Una fuerte movilización de cuerpos de emergencia se registró la noche de ayer en la colonia 288, luego que un hombre intentó quitarse la vida cortándose las venas al interior de su domicilio. Los hechos se reportaron cerca de las 21:30 horas en la casa ubicada en la calle 11 de Julio, número 1801, en el cruce con avenida Las Torres. Fue a través de un reporte ciudadano que elementos de la Policía Municipal, a bordo de la unidad 236, acudieron al lugar, donde tomaron contacto con Rodolfo Sebastián Muñoz Maldonado, quien manifestó que su pareja, Marcos Fidel Peña Salazar, se encontraba discutiendo con una mujer desconocida, y en medio de la disputa se causó una herida en el brazo con un objeto punzocortante. El informante señaló que apenas llevaban cinco días de haberse conocido, por lo que desconoce mayores detalles sobre el motivo de la discusión o la identidad de la mujer involucrada. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana acudieron de inmediato al sitio y brindaron los primeros auxilios al herido, quien posteriormente fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS, donde quedó internado en el área de urgencias para su atención médica.