Hombres ebrios chocan Jetta contra poste en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que comenzó como un trayecto nocturno terminó en escándalo y daños materiales, luego que un grupo de hombres, presuntamente bajo los influjos del alcohol, se estrellara contra un poste de concreto en calles de la colonia Guadalupe e intentara huir para evadir responsabilidades.

El accidente ocurrió sobre la avenida Brasil, casi en el cruce con la avenida Colombia, donde un Volkswagen Jetta color rojo se proyectó violentamente contra una estructura fija tras perder el control. El golpe sacudió la tranquilidad del sector y despertó a varios vecinos, quienes de inmediato dieron aviso al 911.

Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública, encontrando la unidad con el frente destrozado y el poste visiblemente dañado. Al notar la presencia de las patrullas, el conductor y sus acompañantes descendieron del vehículo con la aparente intención de retirarse del sitio; sin embargo, fueron interceptados por los oficiales antes de que lograran marcharse.

Aunque no se reportaron personas con lesiones de gravedad, el estado del automóvil evidenciaba la fuerza del impacto. Los involucrados fueron asegurados para el deslinde de responsabilidades y puestos a disposición de la autoridad correspondiente, donde se determinará su situación legal.

El vehículo fue retirado con apoyo de una grúa y trasladado al corralón municipal, mientras que la imprudencia al volante volvió a encender la alerta entre habitantes del sector, quienes señalaron que este tipo de incidentes son cada vez más frecuentes en la zona.

