Accidente en Monclova: Honda gris impacta un poste de concreto

MONCLOVA, Coah.- Un automóvil Honda gris se impactó contra un poste de concreto durante la madrugada de este lunes, en calles de la colonia Guadalupe, lo que movilizó a elementos de Control de Accidentes.

El reporte fue recibido durante las primeras horas del día y ubicó el percance en el cruce de las calles Washington y Guadalajara. Ante el aviso, agentes municipales acudieron al sitio para verificar lo ocurrido.

Al llegar, los oficiales localizaron el Honda gris contra el poste de concreto. La unidad permaneció en el lugar mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes para documentar el accidente.

Los elementos de Control de Accidentes aseguraron la zona y tomaron conocimiento de los daños ocasionados por la colisión.

El vehículo presentó afectaciones derivadas del impacto, por lo que las autoridades realizaron las actuaciones necesarias para integrar el reporte y establecer las responsabilidades correspondientes.

Hasta el momento, la información disponible señala únicamente que el automóvil se impactó contra el poste, sin que se hayan informado mayores detalles sobre las causas que provocaron el accidente.

Las autoridades continuaron con las diligencias para determinar con precisión cómo ocurrió el percance registrado en el cruce de Washington y Guadalajara.

Los elementos de Control de Accidentes aseguraron la zona y tomaron conocimiento de los daños ocasionados por la colisión.

El vehículo presentó afectaciones derivadas del impacto, por lo que las autoridades realizaron las actuaciones necesarias para integrar el reporte y establecer las responsabilidades correspondientes.