Chofer de 54 años muere por infarto en Castaños durante viaje a Monterrey

CASTAÑOS, COAH.- Un hombre de 54 años murió la mañana de este martes dentro de un vehículo particular, luego de sufrir un aparente malestar mientras viajaba rumbo a Monterrey, Nuevo León, acompañado de su esposa.

El reporte fue atendido alrededor de las 10:00 horas por elementos de Seguridad Pública de Castaños, quienes acudieron tras recibir una llamada al Sistema Estatal de Emergencias 911 sobre una persona aparentemente inconsciente dentro de un automóviles.

El fallecido fue identificado como Gustavo Puente Arriaga, de 54 años, chofer, originario de Monclova y vecino de la colonia El Pueblo.

Detalles del incidente

De acuerdo con el testimonio de Jaime Terrazas Díaz, concuño del fallecido, Gustavo se dirigía hacia Monterrey alrededor de las 09:40 horas a bordo de su vehículo particular, acompañado por su esposa, Tere Gutiérrez Forng, de 64 años.

Durante el trayecto, el hombre comenzó a manifestar un fuerte dolor en el pecho, por lo que decidió detener el automóviles y orillarse. Posteriormente, se desvaneció, situación que llevó a su esposa a solicitar auxilio mediante el 911.

El familiar señaló a las autoridades que Gustavo había sido sometido anteriormente a una cirugía del corazón.

Al llegar los elementos de Seguridad Pública, localizaron al hombre dentro del vehículo, sobre los asientos delanteros, donde permanecía inconsciente.

Investigación en curso

Ante el reporte, se solicitó la intervención de personal de Servicios Periciales y de una funeraria para realizar los procedimientos correspondientes.

Las autoridades indicaron que las causas precisas del fallecimiento permanecían pendientes de determinarse mediante los estudios correspondientes.