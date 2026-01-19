Tragedia en Monclova: Adulto mayor muere tras caída en el baño

MONCLOVA, COAH.- La tranquilidad de la colonia Obrera del Sur se vio interrumpida la tarde de ayer, luego que un adulto mayor fue localizado sin vida al interior de su vivienda, ubicada sobre la calle Secundaria 3 número 873 de mencionada colonia.

El hallazgo movilizó a cuerpos de emergencia y autoridades investigadoras, quienes activaron los protocolos correspondientes.

De acuerdo con la información confirmada, fue una sobrina del hoy occiso quien acudió al domicilio y, al encontrarse en el interior, escuchó un fuerte golpe proveniente del área del baño.

Al ingresar, descubrió a su tío tendido en el piso, inconsciente, por lo que de inmediato solicitó apoyo a través del número de emergencias.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron minutos después y procedieron a brindarle los primeros auxilios; sin embargo, tras la valoración inicial, confirmaron que el hombre, de aproximadamente 70 años de edad, ya no contaba con signos vitales.

De manera preliminar, se indicó que el fallecimiento ocurrió a consecuencia de un fuerte golpe en la cabeza tras la caída.

Ante la confirmación del deceso, los socorristas notificaron a los familiares y se procedió a asegurar el área, siguiendo el protocolo de seguridad establecido para este tipo de hechos.

Posteriormente, se dio aviso a la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado, cuyos elementos acudieron al lugar para realizar las diligencias y peritajes correspondientes.

Asimismo, personal del Ministerio Público se presentó en el domicilio para dar fe legal de los hechos y ordenar el levantamiento del cuerpo, el cual fue trasladado para los estudios de ley.

Las autoridades señalaron que se llevarán a cabo los procedimientos necesarios para integrar la carpeta de investigación y esclarecer plenamente las circunstancias del fallecimiento.