Cena en Pareja Termina en Choque en Pizzería

Lo que debía ser una tranquila cena en pareja terminó convertido en un accidente vial, cuando una joven conductora echó mal la reversa y acabó chocando afuera de una pizzería en la colonia Picasso, casi arruinándole la noche a un cliente que solo quería disfrutar de su pizza.

El percance ocurrió alrededor de las 23:00 horas en el cruce de la calle Indianápolis y bulevar Benito Juárez, donde Ilse Janeth Jiménez Aguilar, de 25 años, vecina de la Zona Centro, intentaba maniobrar a bordo de su Dodge Charger blanco tras recoger su orden junto a su novio.

Pero el hambre y la prisa le jugaron en contra, ya que en lugar de salir con precaución, metió de lleno la reversa y terminó impactando un BYD Dolphin mini, color amarillo, que era conducido por Francisco Valdemar Villalobos Contreras.

El afectado acababa de comprar una pizza y apenas salía del negocio, cuando su vehículo recibió el "toque extra" que no venía en la promoción.

El golpe levantó la molestia de Francisco, aunque al confirmarse que solo se trataba de daños materiales, policías de Control de Accidentes intervinieron para calmar los ánimos y tomar conocimiento del choque.

Tras revisar ambas unidades, exhortaron a los involucrados a dialogar y llegar a un arreglo amistoso.

Finalmente, todo quedó en un mal rato y en la anécdota de una pizza que salió más cara de lo esperado, pues el incidente cerró como un hecho de tránsito menor, sin lesionados y con la promesa de un acuerdo entre las partes.