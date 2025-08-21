Peritaje en Accidente Vial con Mujer Lesionada en Avenida Constitución

Un fuerte accidente vial ocurrido la tarde de este jueves en el transitado cruce de la avenida Constitución y la calle Jiménez, dejó como saldo considerables daños materiales y una mujer lesionada, lo que generó caos vial en la zona.

El percance se registró alrededor de las 14:00 horas, cuando Roberto Guerra Romo, de 60 años, conductor de una camioneta GMC Sonoma color arena, circulaba por la avenida Constitución en dirección sur.

Al llegar a la intersección con la calle Jiménez, donde existen altos para todos los vehículos y se solicita ceder el paso, el hombre intentó cruzar confiado en que le correspondía el turno.

Sin embargo, en su maniobra no vio a la Honda HR-V blanca, modelo 2024, que circulaba por la calle Jiménez en dirección al poniente, y terminó impactándola de lleno.

La conductora del vehículo afectado, Carolina Ceniceros Rodríguez, de 71 años, resultó con molestias físicas y fue atendida en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja.

El fuerte impacto provocó que la Honda quedara atravesada en la vialidad, lo que generó un caos vial, con vehículos detenidos por varios minutos mientras las autoridades realizaban las maniobras necesarias para despejar la zona.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes arribaron al lugar para realizar el peritaje correspondiente y deslindar responsabilidades.

La afectada fue trasladada a un hospital para su valoración médica, mientras que ambos vehículos fueron retirados del lugar una vez que se concluyó con el peritaje.