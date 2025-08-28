Accidente Vehicular en la Guadalupe Deja Cuantiosos Daños Materiales

La madrugada de este viernes, un aparatoso accidente vehicular ocurrió en la colonia Guadalupe, luego de que un automóvil se atravesara al paso de una flamante camioneta en el cruce de las calles República del Salvador y Oaxaca, dejando como saldo cuantiosos daños materiales.

El percance sucedió cuando Roberto Gutiérrez de la Cruz, al volante de un Chevrolet Aveo color gris, circulaba por la calle Oaxaca con dirección al oriente. Sin embargo, al llegar al cruce con República del Salvador, ignoró la preferencia de paso y terminó atravesándose frente a otra unidad.

La segunda involucrada fue una camioneta Volkswagen Teramont, conducida por Alfonso Javier Campos Andrade, quien poco pudo hacer para evitar el impacto. A pesar de frenar bruscamente, el golpe fue inevitable, generando un estruendo que despertó a varios residentes del sector.

Testigos relataron que de inmediato salieron de sus casas alarmados, temiendo lo peor, pero por fortuna confirmaron que ninguno de los conductores había resultado lesionado. Los vehículos, en cambio, quedaron con daños que requerirán reparaciones costosas.

Al lugar acudieron oficiales de Control de Accidentes, quienes realizaron el peritaje correspondiente y elaboraron los informes de ley. La zona permaneció parcialmente acordonada mientras se retiraban las unidades. Finalmente, las autoridades llevaron a los involucrados a la jefatura, donde buscarían llegar a un convenio.