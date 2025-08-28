Accidente en Centro por choque de retroexcavadora y automóvil compacto

Un aparatoso accidente ocurrió la tarde de este viernes en pleno Centro de la ciudad, luego que el operador de una retroexcavadora se echó de reversa sin las debidas precauciones y terminó impactando un automóvil compacto que circulaba por la avenida Constitución, a la altura del cruce con la calle Moctezuma.

El responsable fue identificado como Francisco Javier Torres Ramírez, de 68 años, vecino de la colonia Guerrero, quien conducía una máquina Caterpillar de color amarillo.

Al no verificar su camino, terminó golpeando un Suzuki Ignis modelo 2021, de color rojo, el cual era manejado por Melina Catalina de León Monrreal, de 39 años, residente del Fraccionamiento Mezquital del Valle.

El fuerte impacto dejó considerables daños materiales en el vehículo particular, mientras que la retroexcavadora apenas presentó afectaciones menores.

Al lugar acudieron elementos de Control de Accidentes, quienes tomaron conocimiento de lo ocurrido y elaboraron el peritaje correspondiente para deslindar responsabilidades.

Ambos conductores fueron llevados a la Comandancia Municipal, donde se esperaba que llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.