Cortocircuito causa incendio en vehículo de la colonia 18 de Marzo

MONCLOVA, COAH.— Un automóvil estacionado en calles de la colonia 18 de Marzo terminó envuelto en llamas la mañana de ayer, luego de que presuntamente un cortocircuito originara un incendio en el área del motor.

El siniestro provocó una rápida movilización del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes lograron controlar la situación antes de que el fuego consumiera por completo la unidad.

El incidente ocurrió cerca de las 11:00 horas sobre la calle Miguel Alemán, entre la calle Presidente Cárdenas y la avenida Industrial, donde una mujer pidió auxilio al ver que un automóvil Honda, en color blanco, comenzaba a incendiarse sin aparente motivo. De inmediato marcó a los números de emergencia, temiendo que las llamas se extendieran a otros vehículos o viviendas cercanas.

En cuestión de minutos, los bomberos arribaron al lugar y se encontraron con el vehículo ardiendo en la parte frontal, donde el fuego avanzaba rápidamente hacia el resto de la carrocería. Los vulcanos trabajaron intensamente durante varios minutos para sofocar las llamas, logrando evitar que el incendio se propagara y generara daños mayores.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas durante el incidente, aunque el automóvil terminó con daños significativos. Tras extinguir el fuego, los bomberos realizaron una inspección preliminar y señalaron que todo apuntaba a un cortocircuito como causa probable del siniestro.