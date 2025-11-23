Dos jóvenes motociclistas resultan heridos tras choque en Frontera

FRONTERA, COAH. — Con lesiones de consideración y tendidos sobre el pavimento terminaron dos jóvenes motociclistas, quienes salieron proyectados por los aires tras impactar violentamente su unidad contra un automóvil al intentar una maniobra prohibida de rebase en las calles de la colonia Occidental.

El aparatoso accidente se registró en el cruce de la Avenida Porfirio Díaz y la Privada Porfirio Díaz, punto donde la velocidad y la falta de precaución cobraron factura a los tripulantes del vehículo de dos ruedas.

Los lesionados fueron identificados como Axel Armando Urquiata, de 18 años de edad, y su acompañante, Juan Antonio Arzola. Según los testigos y el peritaje preliminar, ambos circulaban a bordo de su "caballo de acero" cuando, en un acto de imprudencia, intentaron rebasar por el carril derecho, cortándole la circulación a un automóvil que se desplazaba por la vía preferencial.

El impacto fue inevitable.

La motocicleta se estrelló contra el coche, provocando que Axel y Juan Antonio salieran "volando" hasta caer pesadamente contra la carpeta asfáltica, resultando con múltiples golpes contusos.

Al lugar arribaron de inmediato socorristas del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes brindaron los primeros auxilios a los dos jóvenes imprudentes.

Tras estabilizarlos en el lugar de los hechos, fueron trasladados de urgencia al Hospital General Amparo Pape en Monclova para recibir atención médica especializada y descartar fracturas internas.

Autoridades tomaron conocimiento del percance para deslindar responsabilidades y asegurar los vehículos involucrados.