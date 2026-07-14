Camioneta Ford Ranger se incendia en Monclova

MONCLOVA, COAH. - Un conductor vivió momentos de tensión la tarde del martes, luego de que la camioneta que manejaba comenzó a incendiarse mientras circulaba sobre la avenida Sidermex, al sur de Monclova.

Los hechos ocurrieron cuando Francisco Castro transitaba por la calle 12 de la colonia Obrera Sur Segundo Sector a bordo de una camioneta Ford Ranger. Al incorporarse a la avenida Sidermex, observó que una gran cantidad de humo salía de la parte delantera de la unidad.

Ante la emergencia, el automovilista solicitó ayuda de inmediato. Empleados de una tienda de conveniencia cercana actuaron con rapidez, utilizaron extintores y lograron sofocar el fuego antes de que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños.

Minutos después arribaron elementos de Seguridad Pública, quienes tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las diligencias correspondientes.

Gracias a la intervención oportuna de los trabajadores del establecimiento, el incendio fue controlado sin que se reportaran personas lesionadas.