Se quema moto en la carretea 30

FRONTERA, COAH.– Una motoneta terminó convertida en chatarra la noche del lunes, luego de incendiarse repentinamente mientras circulaba sobre la carretera federal 30, lo que provocó una intensa movilización del Cuerpo de Bomberos de Ciudad Frontera.

La emergencia fue reportada minutos antes de las 22:30 horas, a la altura de la colonia Morelos, cerca del cruce con la avenida Francisco Murguía, donde automovilistas alertaron sobre una motocicleta envuelta en llamas.

Al arribar al sitio, los vulcanos encontraron la unidad prácticamente consumida por el fuego. De inmediato iniciaron las maniobras para sofocar las llamas y posteriormente realizaron labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de que el incendio volviera a reactivarse.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor se desplazaba con dirección al poniente cuando comenzó a salir humo del área del motor, presuntamente a causa de un cortocircuito en el sistema eléctrico.

Al notar que las llamas avanzaban rápidamente, el motociclista descendió de la unidad y se alejó para ponerse a salvo, sin que resultara lesionado.

Aunque la principal hipótesis apunta a una falla mecánica o eléctrica como origen del incendio, las autoridades no descartan otras líneas de investigación. Trascendió que la motoneta será sometida a una revisión para determinar su procedencia, ya que existe la posibilidad de que cuente con reporte de robo. Además, se analizará si alguna modificación en el sistema eléctrico pudo haber provocado el siniestro.

Finalmente, las autoridades reiteraron que serán los peritajes correspondientes los que determinen con precisión las causas del incendio y la situación legal de la unidad.