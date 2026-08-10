Se incendia auto de estudiante en la carretera 57

MONCLOVA, COAH.- Una falla mecánica convirtió un traslado por carretera en una emergencia para un joven estudiante, quien tuvo que abandonar su automóvil después de que comenzara a incendiarse sobre la federal 57.

El siniestro se registró durante la mañana de este lunes, a la altura del kilómetro 14, cuando Irving Sánchez, de 21 años, viajaba hacia su destino a bordo de un Dodge Avenger modelo 2007, de procedencia extranjera.

El joven comenzó a detectar que algo no funcionaba correctamente en la zona del motor y poco después observó humo y llamas provenientes de la parte frontal del vehículo.

Ante el riesgo de que el fuego avanzara, Irving detuvo la marcha y descendió rápidamente del automóvil para ponerse a salvo, mientras las llamas comenzaban a consumir la unidad.

Respuesta de los servicios de emergencia

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, que se encontraban cerca del lugar, acudieron para auxiliar al conductor y solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Minutos después arribaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova, quienes iniciaron las labores para controlar el incendio. Una vez sofocadas las llamas, realizaron trabajos de enfriamiento para evitar que el fuego volviera a reactivarse.

Durante las maniobras de emergencia, los elementos de la Guardia Nacional mantuvieron parcialmente cerrado el carril derecho en dirección de sur a norte, con el objetivo de prevenir otro accidente y facilitar las labores de los bomberos.

Causas del incendio del vehículo

Una vez controlada la situación, fue solicitada una grúa para retirar el Dodge Avenger y permitir que la circulación quedara nuevamente libre.

De acuerdo con la versión del conductor, una posible falla en el área del motor habría originado el incendio, aunque corresponderá a las autoridades determinar las causas precisas del siniestro.