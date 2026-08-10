Golpean a regio en la colonia Borja.

FRONTERA, Coah.- A una cuadra de llegar al domicilio de su tío, un joven originario de Monterrey fue interceptado y golpeado por dos sujetos mientras circulaba en motocicleta por calles de la colonia Guadalupe Borja.

El afectado fue identificado como Santiago, de 23 años, quien había viajado a Ciudad Frontera para visitar a un familiar y se dirigía hacia la casa de su tío por la calle Hipódromo, entre Héroes de Nacozari y Aquiles Serdán.

¿Cómo ocurrió la agresión?

El recorrido terminó de manera violenta cuando dos individuos le cerraron el paso.

De acuerdo con la información disponible, uno de los agresores tomó una botella de vidrio y la estrelló contra la cabeza del motociclista, provocándole una herida.

El segundo sujeto también participó en la agresión. Se colocó frente a Santiago para impedir que continuara su marcha y, posteriormente, comenzó a golpearlo.

Detalles de la atención médica

El ataque dejó al joven con dos heridas en la cabeza, por lo que requirió atención médica.

La agresión ocurrió prácticamente a las puertas del domicilio al que se dirigía, después de trasladarse desde Monterrey para visitar a su familia.

Los datos proporcionados establecen que Santiago fue sorprendido durante su recorrido y atacado por dos individuos. Hasta el momento, no se proporcionaron mayores detalles sobre la identidad de los responsables ni sobre las causas que originaron la agresión.

Impacto en la comunidad

El hecho provocó la movilización correspondiente y quedó registrado como un episodio de violencia ocurrido en calles de la colonia Guadalupe Borja, en Ciudad Frontera.