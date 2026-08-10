Borrachera deja a hombre dormido en la calle

MONCLOVA, COAH.- Una noche de copas terminó dejando a un vecino de la colonia El Mirador durmiendo a la intemperie, luego de que fuera encontrado completamente dormido sobre la vía pública, a espaldas de la Clínica 86.

El reporte se generó durante la madrugada de ayer, cuando personas que transitaban por el sector localizaron al hombre tirado sobre la calle El Mirador y, ante el temor de que pudiera estar lesionado, solicitaron la presencia de las autoridades.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar y pidieron el apoyo de paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) para valorar al individuo.

Tras revisarlo y lograr despertarlo, los socorristas descartaron que presentara alguna lesión. Lo que sí encontraron fue un evidente estado de ebriedad, acompañado del característico olor a alcohol.

El hombre fue identificado como Juan Francisco Escobedo Sánchez, de 53 años, quien dijo tener su domicilio sobre la calle Pedregal de San Ángel, también en la colonia El Mirador.

Al comprobar que no requería atención médica y que su domicilio se encontraba a pocos metros del sitio donde fue localizado, los oficiales decidieron ayudarlo a regresar a casa.

Finalmente, Juan Francisco quedó bajo resguardo en su vivienda, evitando así que continuara expuesto en la vía pública y pudiera sufrir algún otro incidente mientras se encontraba bajo los efectos del alcohol.