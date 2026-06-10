Javier Mata es herido por su esposa tras pelea en Los Cedros

MONCLOVA, COAH.- Lo que comenzó como una discusión dentro de un domicilio del fraccionamiento Los Cedros terminó con un hombre gravemente lesionado por arma blanca, una mujer detenida y una investigación abierta por parte de la Fiscalía General del Estado.

El lesionado fue identificado como Javier Mata Villanueva, de 27 años, quien ingresó al Hospital General de Zona No. 7 del IMSS con heridas en el brazo izquierdo y lesiones en una oreja, consideradas de atención médica especializada.

De acuerdo con las primeras diligencias, el incidente ocurrió durante la noche dentro de la vivienda que compartía con su esposa, Ivón de la Rosa. Las investigaciones señalan que el hombre arribó al domicilio en aparente estado de ebriedad y después de haber estado involucrado presuntamente en un accidente vial registrado en el sector.

¿Cómo ocurrió la pelea entre Javier Mata e Ivón de la Rosa?

La situación escaló rápidamente cuando se produjo una fuerte confrontación entre la pareja. Según las líneas iniciales de investigación, durante el altercado el hombre habría intentado agredir a la mujer, quien presuntamente respondió utilizando un arma blanca para repeler la agresión.

Las heridas provocadas obligaron a una movilización de auxilio inmediata. Un vecino identificado como Jesús Espinoza Cárdenas intervino para brindar apoyo y trasladó al lesionado en el propio vehículo de este hasta el hospital, donde quedó internado bajo observación médica.

Acciones de la autoridad tras el incidente

Elementos de investigación y peritos acudieron al lugar para recabar evidencias. Además, inspeccionaron un automóvil relacionado con el caso, en cuyo interior fueron localizadas manchas de sangre que forman parte de las indagatorias.

Mientras tanto, Ivón de la Rosa fue puesta a disposición del Ministerio Público. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas de los hechos y establecer si la actuación de la mujer se encuentra dentro del marco legal de la legítima defensa.