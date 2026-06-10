Juan Fernando atentó contra su vida tras sostener una discusión con su mujer.

Los hechos ocurrieron en una vivienda ubicada en la Privada López Mateos número 504, donde María Deyanira Ramos Escobedo, de 33 años de edad, solicitó ayuda desesperadamente al sistema de emergencias al encontrar a su esposo inconsciente dentro de una habitación. De acuerdo con el testimonio de la mujer, momentos antes ambos habían sostenido una fuerte discusión relacionada con asuntos familiares. La mujer tenía que acudir a una reunión escolar, mientras que Juan Fernando pretendía trasladar a uno de sus hijos a Piedras Negras, situación que generó desacuerdos entre ambos.

Durante el altercado, Juan Fernando Rodríguez Sandoval, de 35 años de edad, comenzó a arrojar diversos objetos dentro de la vivienda. Temiendo por la seguridad de su hija, María Deyanira tomó a la pequeña de apenas 4 años, y se alejó de la discusión. Sin embargo, el hombre ingresó a una de las habitaciones y cerró la puerta. Al notar que el silencio se prolongaba por varios minutos, la mujer decidió entrar al cuarto, encontrando una escena desgarradora: su esposo había atentado contra su propia vida utilizando un cable sujeto a una ventana.

La afectada informó a las autoridades que el hombre aparentemente llevaba varios minutos en esa condición cuando logró descubrirlo, por lo que de inmediato pidió auxilio mientras cortaba el cable. Paramédicos de Bomberos de Frontera acudieron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria y trasladarlo inicialmente a la Clínica 9 del Seguro Social. Tras ser valorado por médicos de urgencias, se determinó que el estado de salud de Juan Fernando era sumamente delicado, por lo que se ordenó su traslado inmediato a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

Debido a la gravedad de la situación, elementos de la Policía Municipal de Frontera y de Monclova implementaron un dispositivo especial para abrir paso a la ambulancia y agilizar su llegada al hospital, recorriendo varias vialidades bajo resguardo policiaco. Fuentes médicas indicaron que el hombre ingresó en estado crítico y permanece bajo observación especializada, luchando por sobrevivir.

Mientras tanto, detectives de la Agencia de Investigación Criminal tomaron conocimiento de los hechos y elaboraron el informe correspondiente, en tanto las autoridades continúan con las diligencias relacionadas con el caso.