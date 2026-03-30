Infierno en Praderas familia huye entre humo y llamas

MONCLOVA, COAH.- Una familia vivió minutos de auténtico terror la mañana de este lunes, cuando un cortocircuito en el sistema eléctrico de su vivienda desató un incendio que los obligó a escapar entre humo denso y llamaradas, mientras parte del domicilio era consumido por el fuego en cuestión de segundos.

El siniestro ocurrió alrededor de las 09:30 horas dentro del domicilio marcado con el número 535 de la calle Villa del Carmen, en el cruce con Valle del Mirador, en la colonia Praderas del Sur, Casas Nuevas. Fueron los vecinos, alarmados al ver las llamas salir por puertas y ventanas, quienes realizaron la llamada urgente al Sistema Estatal de Emergencias.

Dentro de la casa se encontraban una jovencita, su madre y un joven más, quienes intentaron apagar el fuego sin éxito antes de que las llamas crecieran. Carmen Ofelia Bernal, propietaria del inmueble, sufrió quemaduras leves mientras intentaba rescatar algunas pertenencias, mientras que uno de los jóvenes terminó con una lesión en la mano izquierda durante sus intentos por sofocar el incendio.

El incendio y la respuesta de los servicios de emergencia

Bomberos y paramédicos llegaron rápidamente al domicilio. Los vulcanos ingresaron al área envuelta en humo para atacar el fuego de frente, mientras los socorristas atendían a Ofelia y a su hija de 15 años, quienes se encontraban además desconcertadas por el susto. La pronta intervención evitó que el incendio se propagara a las viviendas vecinas.

Resguardo de la zona y daños materiales

Elementos de la Policía Municipal resguardaron la zona mientras el Heroico Cuerpo de Bomberos efectuaba las maniobras correspondientes para extinguir por completo el siniestro. A pesar de los daños materiales considerables, la familia logró ponerse a salvo gracias a la rápida reacción de los vecinos que llamaron a emergencias.