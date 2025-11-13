Accidente en Castaños: hombre volca su automóvil en el bulevar Santa Cecilia

CASTAÑOS, COAH.- Un aparatoso accidente se registró la tarde de ayer sobre el bulevar Santa Cecilia, luego de que un hombre identificado como Alejandro Moreno, de 35 años, perdió el control de su automóvil Chrysler cuando circulaba procedente de Monclova y acabó de la carretera.

El percance ocurrió minutos antes de las 18:00 horas, a la altura de la colonia Francisco Villa, hasta donde llegaron autoridades.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor manejaba a exceso de velocidad, lo que provocó que derrapara, saliera de la carpeta asfáltica y volcara, terminando finalmente impactado contra una barda y una estructura metálica ubicada en el sitio.

Vecinos que presenciaron el accidente relataron que el vehículo salió disparado hacia un costado del camino, generando un estruendo que alarmó a quienes se encontraban cerca. La carrocería del auto quedó seriamente dañada.

Elementos del Cuerpo de Bomberos y paramédicos se trasladaron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Moreno, quien presentaba múltiples golpes producto del fuerte impacto. Aunque su estado fue reportado como estable, se determinó que requería una valoración más profunda, por lo que fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS en Monclova.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Por su parte, personal de Control de Accidentes acudió a realizar las diligencias correspondientes, además de señalar que la velocidad inmoderada habría sido la causa principal del siniestro.

El vehículo fue llevado al corralón municipal para continuar con el procedimiento legal.