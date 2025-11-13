ingreso de hombre intoxicado en Monclova moviliza a paramédicos

MONCLOVA, COAH.- Una escena digna de un capítulo de ´La Rosa de Guadalupe´ se vivió la mañana de este jueves, cuando un hombre, evidentemente intoxicado, ingresó sin permiso a un domicilio de la colonia El Pueblo, para pedir auxilio ya que comenzó a sentirse mal tras haber consumido droga conocida como ´cristal´, desatando el susto de la propietaria y movilizando a policías y paramédicos.

¿Qué ocurrió?

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:45 horas, cuando se reportó que un sujeto había entrado repentinamente a una vivienda ubicada en la calle Privada Jesús Muñoz. Al llegar, los preventivos fueron recibidos por Cristina González, dueña del inmueble, quien relató que el intruso había cruzado la puerta sin más, asegurando que necesitaba ayuda porque se sentía mal. El hombre, identificado como Gerardo Martínez Viera, de 53 años y vecino de la colonia Guerrero, no tardó en explicar el motivo de su "visita de emergencia": minutos antes había ingerido una dosis de cristal completa... envoltorio plástico incluido. Una decisión que, como era de esperarse, lo dejó completamente desorientado y con los signos vitales por los suelos.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Ante el cuadro evidente de intoxicación, los oficiales pidieron apoyo médico. Socorristas de la Cruz Roja arribaron al lugar y procedieron a valorarlo, confirmando que el hombre presentaba un severo malestar derivado de la ingesta de la droga. Tras estabilizarlo, los paramédicos lo trasladaron a un hospital para recibir atención especializada, mientras la afectada recuperaba la calma tras la insólita visita.