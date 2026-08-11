Intervención ciudadana evita tragedia en puente

MONCLOVA, Coah.- Un adolescente de 16 años fue auxiliado cuando intentaba lanzarse desde un puente vehicular ubicado en el cruce del bulevar Harold R. Pape y avenida Sidermex, al sur de la ciudad.

Los hechos ocurrieron la tarde del martes, cuando Jonathan N, quien trabaja como cerillero y empacador en el centro comercial Gutiérrez, salió de su turno laboral.

De acuerdo con los hechos reportados, el joven subió al puente vehicular con la intención de lanzarse, situación que fue detectada por oficiales de Tránsito Municipal que circulaban por las arterias viales.

Al percatarse de lo ocurrido, un ciudadano intervino y logró sujetar al adolescente, evitando que consumara su intención.

Tras ser controlada la situación, paramédicos de Bomberos Monclova brindaron atención al joven y posteriormente lo trasladaron a un hospital para su valoración médica.